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    Лунев назвал главное отличие Бундеслиги от РПЛ

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    Бывший вратарь леверкузенского «Байера» Андрей Лунев высказался об уровне футбола в Германии.

    Андрей Лунев
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    Андрей Лунев

    «Это совсем другой. Я говорю это не чтобы оправдать свое решение. Любая игра Бундеслиги, не только у "Боруссии" и "Баварии", — это праздник, огромный ажиотаж. Это качество футбола, качество принятия решений, качество исполнителей. Детали, детали, детали. И все они переносят Бундеслигу на другой уровень.

    В бытовых моментах "Зенит", возможно, выглядит предпочтительнее, но в футбольных нюансах наши клубы уступают "Байеру". Хотя у "Зенита" есть все возможности. Наверное, дело в подходе.

    Для них футбол — это не только игровые детали и результат, а еще и бизнес. Есть правила по инвесторам, по привлечению финансов из других стран. Как я понимаю, для них трансфер — это не только способ усилить команду, но и маркетинговый ход. Например, они берут и развивают молодых латиноамериканцев, которые играют за сборные, и так получают поддержку с их родины.

    Сердар Азмун — это иранский рынок. Перехожу я — это 150 миллионов россиян, часть из которых, возможно, будет за мной следить и поддерживать клуб. В будущем, если все сложится хорошо, возможно, останется с ним.

    Взаимодействие с медиа, коммуникация с болельщиками — все это на другом уровне. Им важно быть ближе к людям. Иначе бизнес не построить.

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    • В чем главное отличие футбола Бундеслиги от РПЛ? Качество и скорость принятия решений, интенсивность. Это заметно еще в тренировочном процессе. При этом я не скажу, что там футболисты на голову сильнее тех, что в России. Другие требования. Другая конкуренция в чемпионате. Это создает благоприятные условия для развития игроков. Ты всегда должен давать 100%, потому что позади такие же голодные ребята, которые хотят себя показать. У тебя нет времени и возможности расслабиться. И такого кредита доверия, как в России», — приводит слова Лунева Sports.

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