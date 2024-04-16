Лунев: У Алонсо очень спокойный стиль общения, всегда интересовался, как дела, как семья

Бывший вратарь «Байера»поделился мнением о главном тренере леверкузенской команды

«Байер» под руководством Алонсо впервые в своей истории выиграл чемпионат Германии. Лунев покинул немецкий клуб летом 2023 года.

«Хаби Алонсо — супермотиватор, который на своем примере показывает, как нужно. В принципе, все просто: главное — концентрация и качество. У него требования основаны на простых вещах. Я даже не думал, что все может быть настолько просто, ха-ха.

Не надо ничего выдумывать, не надо обводить 10 человек, не надо пытаться забить через полполя сумасшедшим ударом. Простые перемещения, простые решения в сложных ситуациях. Концентрация на передаче и приеме. Если все футболисты знают и делают что требуется, это даст результат.

У Алонсо очень спокойный стиль общения. При этом он энергично подсказывает — не как Курбан Бердыев, который может говорить шепотом. Алонсо не кричит, а скорее заводит команду. Особенно на моменты, когда важно держать фокус.

Большого разговора с ним у меня не было. После товарищеской игры с "Венецией" мы обсуждали игровой момент. Когда я был травмирован, он спрашивал про состояние. Вообще, он всегда интересовался, как дела, как семья. Так не каждый тренер делает. Тем более я почти не играл.

Осенью, когда Алонсо только пришел, он правда мало интегрировал вратарей в тренировку команды. Занимался более важными делами: настраивал философию, прививал дисциплину. Мы шли в зоне вылета, на четвертом месте в группе Лиги чемпионов — нужно было сразу давать результат, потому что он пришел по ходу сезона. После этого я получил травму, долго не тренировался с командой, а потом занимался недели две в общей группе. Там он уже подходил к вратарям, создавал ситуации с прессингом, при котором нужно принимать решения. Думаю, сейчас он задействует вратарей еще больше», — приводит слова Лунева Sports.

Напомним, в этом сезоне Лунев выступает за азербайджанский «Карабах».