Захарян: Адаптация с командой и городом уже закончена

Полузащитник «Реала Сосьедад»высказался о своей адаптации, а также ответил на вопрос, каких игроков хотел бы видеть в своей команде в чемпионате Испании.

«Адаптация с командой и городом уже закончена, но мне не хватает знаний языка. Мне нужно многое улучшить, чтобы чувствовать себя по-настоящему интегрированным.

Первые два месяца были очень тяжёлыми. У меня было две болезни, которые помешали мне сыграть буквально в последнюю минуту перед игрой.

За время в Испании я понял, что лучше играю в полузащите, чем на крыльях атаки, но у меня нет проблем с игрой впереди. Мой стиль идеально соответствует стилю команды, и я верю, что могу играть, забивать голы и помогать своим товарищам по команде. В коллективном смысле у меня есть надежда выиграть титул с "Реалом Сосьедад". Это не только моя ответственность, но и ответственность каждого, но я верю, что это возможно», — приводит слова Захаряна Mundo Deportivo.

Календарь и таблица испанской Примеры

Контракт игрока с испанским клубом действует до конца июня 2029 года.