ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Хаби АлонсоКак «Байер» выиграл Бундеслигу: магия Алонсо, объединение команды и умные трансферы
  • 13:23
    • «МЮ» готов заплатить 40 млн евро за ведущего игрока «Байера»
  • 13:11
    • Сухой обслужит ответный матч «Зенита» и «Спартака» в Кубке России
  • 13:05
    • СМИ назвали еще одного кандидата на пост главного тренера «Ливерпуля»
    Все новости спорта

    Игрок «Сочи» Кравцов: Считаю, что Роберт Морено — топ

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Сочи РПЛ Футбол России
    Полузащитник «Сочи» Кирилл Кравцов после победы над «Спартаком» (1:0) высказался о роли главного тренера Роберта Морено в прогрессе команды.

    Роберт Морено
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Роберт Морено

    «Мы выходили заряженными на победу, знали, какая у нас цель. В нашем положении нужно стараться выигрывать как можно чаще. В первом тайме мы играли хорошо, были подходы, но не было завершения атаки.

    Во втором тайме "Спартак" моментами перехватывал инициативу, мы прижимались к воротам, но, слава богу, забили гол и выиграли матч.

    Я не вспомню голевых моментов у "Спартака". Большое спасибо нашим защитникам, мы очень хорошо играли в обороне. С нашей стороны был хороший матч.

    "Сочи" — это команда Роберта Морено. Тренер пришел со своими идеями и философией, людьми. Считаю, он топ.

  • «Сперцян не проиграл бы конкуренцию Педри». Александр Григорян — о сюрпризах Лиги чемпионов, испанских аферистах и немужском футболе в Первой лиге
  • Эксклюзивное интервью с бывшим наставником «Химок», «Анжи» и «Тамбова»
  • 15/03/2024

    • Конечно, есть еще куда расти. Мы стараемся, играем качественно. Да, у нас было много ничьих, но вот добились долгожданной победы. Надеюсь, будем побеждать и в следующих матчах», — приводит слова Кравцова «Матч ТВ».

    «Сочи» занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ после 23 матчей. В ближайшей игре команда Морено встретится 21 апреля с «Уралом».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Дома «Магнитка» не отдаст этот полуфинал?
  • «Металлург» Мг — «Автомобилист». Прогноз и ставки
  • 1.93
    •
  • «Челси» потеряет очки в матче с «Эвертоном»?
  • «Челси» — «Эвертон». Прогноз и ставки
  • 2.21
    •
  • Команда Миранчука укрепит свои позиции в зоне еврокубков
  • «Аталанта» — «Верона». Прогноз и ставки
  • 2.30
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    7.26
  • Экспресс дня 15 апреля
  • Сегодня в 22:15
    •  1.93
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Автомобилист
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.21
  • Прогноз на матч Челси — Эвертон
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Аталанта — Верона
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.87
  • Прогноз на матч Фиорентина — Дженоа
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.71
  • Прогноз на матч Осасуна — Валенсия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Барселона — ПСЖ
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Атлетико
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  7.50
  • Прогноз на матч ЦСКА — Балтика
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры