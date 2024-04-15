Игрок «Сочи» Кравцов: Считаю, что Роберт Морено — топ

Полузащитник «Сочи»после победы над(1:0) высказался о роли главного тренерав прогрессе команды.

«Мы выходили заряженными на победу, знали, какая у нас цель. В нашем положении нужно стараться выигрывать как можно чаще. В первом тайме мы играли хорошо, были подходы, но не было завершения атаки.

Во втором тайме "Спартак" моментами перехватывал инициативу, мы прижимались к воротам, но, слава богу, забили гол и выиграли матч.

Я не вспомню голевых моментов у "Спартака". Большое спасибо нашим защитникам, мы очень хорошо играли в обороне. С нашей стороны был хороший матч.

"Сочи" — это команда Роберта Морено. Тренер пришел со своими идеями и философией, людьми. Считаю, он топ.

Конечно, есть еще куда расти. Мы стараемся, играем качественно. Да, у нас было много ничьих, но вот добились долгожданной победы. Надеюсь, будем побеждать и в следующих матчах», — приводит слова Кравцова «Матч ТВ».

«Сочи» занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ после 23 матчей. В ближайшей игре команда Морено встретится 21 апреля с «Уралом».