Рабьо: Мечтаю видеть «Ювентус» в ЛЧ, даже без меня

Адриен Рабьо Фото: globallookpress.com
«Я пока не обсуждаю новый контракт с "Ювентусом". Моя цель сейчас — снова вывести команду в Лигу чемпионов. Мы обсудим ситуацию, когда клуб получит место в Лиге чемпионов. Я хочу увидеть "Ювентус" там, даже если в следующем сезоне меня не будет в команде», — цитирует Рабьо Фабрицио Романо.
Ранее Calciomercato сообщил, что переговоры 29-летнего француза и туринского клуба находятся в тупике и он покинут клуб по окончании сезона.
Главным препятствием для заключения нового соглашения являются высокие требования по зарплате со стороны Рабьо.