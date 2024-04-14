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    Рабьо: Мечтаю видеть «Ювентус» в ЛЧ, даже без меня

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    Полузащитник «Ювентуса» Адриен Рабьо ушел от прямого ответа на вопрос, подпишет ли он новый контракт с клубом, истекающий летом 2024 года.

    Адриен Рабьо
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    Адриен Рабьо

    «Я пока не обсуждаю новый контракт с "Ювентусом". Моя цель сейчас — снова вывести команду в Лигу чемпионов. Мы обсудим ситуацию, когда клуб получит место в Лиге чемпионов. Я хочу увидеть "Ювентус" там, даже если в следующем сезоне меня не будет в команде», — цитирует Рабьо Фабрицио Романо.

    Ранее Calciomercato сообщил, что переговоры 29-летнего француза и туринского клуба находятся в тупике и он покинут клуб по окончании сезона.

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    Главным препятствием для заключения нового соглашения являются высокие требования по зарплате со стороны Рабьо.

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