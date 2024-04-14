«Крылья Советов» — «Рубин»: счет матча 2:0 (1:0), обзор голов

Юрий Горшков Фото: globallookpress.com
Уже на девятой минуты левый защитник хозяев Юрий Горшков нанес точный удар и вывел свою команду вперед.
Второй мяч был забит перед самым финальным свистком, отличился Владимир Хубулов.
Футбол. Россия. Премьер-лига
Крылья Советов — Рубин 2:0
Голы: 1:0 Юрий Горшков (9'), 2:0 Владимир Хубулов (90+8') Крылья Советов: Иван Ломаев, Николай Рассказов, Роман Евгеньев, Александр Солдатенков, Юрий Горшков, Фернандо Костанца, Максим Витюгов, Роман Ежов, Никита Салтыков, Амар Рахманович, Orozco F. Рубин: Юрий Дюпин, Рустам Ашурматов, Игор Вуячич, Алексей Грицаенко, Илья Рожков, Дмитрий Кабутов, Александр Зотов, Угочукву Иву, Мирлинд Даку, Лазар Ранджелович, Vada V.
Самары идут шестыми с 36 очками. «Рубин» на девятой строчке с 32 очками.