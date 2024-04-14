Кордоба: «Краснодар» в матче с «Зенитом» провел два разных тайма

Джон Кордоба Фото: globallookpress.com
Краснодарцы уступили сине-бело-голубым со счетом 1:2. Встреча прошла на стадионе «Краснодара».
«Что произошло в матче с "Зенитом"? Показалось, что было совершенно два разных тайма. Работа арбитра? В матче были ошибки. Мне тут нечего больше сказать.
Продолжать бороться с "Зенитом" за чемпионство? Это зависит не от нас. Вы все видели», — сказал Кордоба «Чемпионату».
На данный момент «Краснодар» идет вторым в таблице РПЛ, записав в свой актив 43 очка. «Зенит», в свою очередь, возглавляет таблицу, набрав 47 баллов.