Кордоба: «Краснодар» в матче с «Зенитом» провел два разных тайма

Форвард «Краснодара»после матча 24-го тура РПЛ с «Зенитом» остался недоволен судейством

Краснодарцы уступили сине-бело-голубым со счетом 1:2. Встреча прошла на стадионе «Краснодара».

«Что произошло в матче с "Зенитом"? Показалось, что было совершенно два разных тайма. Работа арбитра? В матче были ошибки. Мне тут нечего больше сказать.

Продолжать бороться с "Зенитом" за чемпионство? Это зависит не от нас. Вы все видели», — сказал Кордоба «Чемпионату».

Календарь и таблица РПЛ

На данный момент «Краснодар» идет вторым в таблице РПЛ, записав в свой актив 43 очка. «Зенит», в свою очередь, возглавляет таблицу, набрав 47 баллов.