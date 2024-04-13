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    Главный тренер «Реала Сосьедад»: Вижу, что Захарян играет хорошо

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    Наставник «Реала Сосьедад» Иманол Альгуасил отметил прогресс российского полузащитника Арсена Захаряна.

    Арсен Захарян
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    Арсен Захарян

    В последних двух матчах Ла Лиги Захарян записал на свой счет гол и результативную передачу.

    «Я вижу, что Захарян играет хорошо. Я предупреждал вас, что у него большой потенциал, но мы его не видели. Ему потребовалось время, чтобы адаптироваться, но как только этот процесс завершился, он стал приближаться к игроку топ‑уровня», — приводит слова Альгуасила El Mundo Deportivo.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    20-летний Захарян провел за «Реал Сосьедад» 32 матча. Команда идет на шестом месте в чемпионате Испании с 49 очками.

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