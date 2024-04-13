Главный тренер «Реала Сосьедад»: Вижу, что Захарян играет хорошо

Наставник «Реала Сосьедад»отметил прогресс российского полузащитника

В последних двух матчах Ла Лиги Захарян записал на свой счет гол и результативную передачу.

«Я вижу, что Захарян играет хорошо. Я предупреждал вас, что у него большой потенциал, но мы его не видели. Ему потребовалось время, чтобы адаптироваться, но как только этот процесс завершился, он стал приближаться к игроку топ‑уровня», — приводит слова Альгуасила El Mundo Deportivo.

Календарь и таблица испанской Примеры

20-летний Захарян провел за «Реал Сосьедад» 32 матча. Команда идет на шестом месте в чемпионате Испании с 49 очками.