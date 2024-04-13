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    «Тулуза» сломила сопротивление «Ренна»

    «Ренн» — «Тулуза»: счет матча 1:2, обзор голов

    Футбол Календарь Лиги 1 Прогнозы на Лигу 1 Лига 1 Футбол Франции Ренн Тулуза
    В матче 29-го тура французской Лиги 1 «Тулуза» на выезде в волевом стиле переиграла «Ренн» со счетом 2:1.

    «Тулуза»
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    «Тулуза»

    На гол Десира Дуэ гости ответили точными ударами Кристиана Кассереса и Муссы Диарры.

    Футбол. Франция. Лига 1
    Ренн — Тулуза 1:2
    Голы: 1:0 Дезире Дуэ (20'), 1:1 Кристиан Кассерес (22'), 1:2 Мусса Диарра (32') Ренн: Стив Манданда, Гела Дуэ, Варме Омари, Артур Теате, Жануэль Белосьян (Кристофер Ву, 70'), Батист Сантамария (Ибрахим Салах, 70'), Бенжамен Буриго (Людовик Блас, 59'), Энцо Ле Фе (Фабиан Ридер, 39'), Дезире Дуэ, Арно Калимуэндо, Амин Гуири (Бертуг Озгюр Йылдырым, 70') Тулуза: Гийом Рест, Габриэль Суасо, Кристиан Мависса Элеби (Уоррен Каманзи, 53'), Мусса Диарра, Расмус Николайсен, Логан Кошта, Янн Гбоу (Никлас Шмидт, 82'), Кристиан Кассерес, Стейн Спирингс, Тёйс Даллинга (Франк Магри, 82'), Закария Абухляль (Арон Дённум, 53') Предупреждения: Кристиан Мависса Элеби (35'), Амин Гуири (58'), Стейн Спирингс (80'), Бертуг Озгюр Йылдырым (87'), Гийом Рест (87')

    Все прогнозы на Лигу 1

    «Тулуза» смогла набрать 36 очков и поднялась на 11-е место в турнирной таблице. У «Ренна» 39 пунктов и девятая строчка.

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