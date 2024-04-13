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    «Лечче» дожал «Эмполи»

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    В матче 32-го тура серии А «Лечче» в родных стенах переиграл «Эмполи» со счетом 1:0.

    «Лечче»
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    «Лечче»

    Автором единственного забитого мяча в этой игре стал Никола Сансоне.

    Футбол. Италия. Серия А
    Лечче — Эмполи 1:0
    Гол: 1:0 Никола Сансоне (89') Лечче: Владимиро Фальконе, Валентен Жендрей (Лоренцо Венути, 89'), Федерико Баскиротто, Марин Понграчич, Антонино Галло, Алексис Блен, Юльбер Рамадани, Реми Уден (Santiago Pierotti, 89'), Роберто Пикколи, Pontus Almqvist (Никола Сансоне, 62'), Patrick Dorgu (Хоан Гонсалес, 73') Эмполи: Элия Каприле, Джузеппе Пеццелла (Либерато Кэкачей, 84'), Симоне Бастони (Виктор Коваленко, 70'), Себастьяно Луперто, Себастьян Валюкевич, Бартош Берешиньски, Рэзван Марин, Альберто Черри (M'Baye Niang, 60'), Маттео Канчелльери (Николо Камбьяги, 60'), Шимон Журовский (Юссеф Мале, 60'), Эммануэль Гьяси Предупреждения: Pontus Almqvist (45 + 2'), Эммануэль Гьяси (90 + 1')

    Календарь и таблица Серии А

    «Лечче» набрал 32 очка и занимает 13-е место в турнирной таблице. У «Эмполи» 28 баллов и 16-я строчка.

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