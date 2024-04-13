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    Источник: Боссы «Баварии» сомневаются в кандидатуре Де Дзерби

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    Руководство «Баварии» не спешит предлагать наставнику «Брайтона» Роберто Де Дзерби возглавить мюнхенский клуб. Об этом сообщает журналист Кристиан Фальк.

    Роберто Де Дзерби
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    Роберто Де Дзерби

    Дело в том, что боссов «Баварии» смущают несколько факторов — сложный характер, незнание немецкого языка и тот факт, что Де Дзерби приведёт с собой в клуб большую команду помощников.

    Несмотря на это, руководству «Баварии» нравится игра «Брайтона» под руководством итальянского специалиста. Спортивный директор «Баварии» Макс Эберль уже выходил на контакт с Де Дзерби.

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    • Напомним, что действующий главный тренер мюнхенцев Томас Тухель покинет клуб после окончания нынешнего сезона. «Бавария» уже не имеет шансов на чемпионство в Бундеслиге сезона 2023/2024.

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