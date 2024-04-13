Источник: Боссы «Баварии» сомневаются в кандидатуре Де Дзерби

Руководствоне спешит предлагать наставникувозглавить мюнхенский клуб. Об этом сообщает журналист

Дело в том, что боссов «Баварии» смущают несколько факторов — сложный характер, незнание немецкого языка и тот факт, что Де Дзерби приведёт с собой в клуб большую команду помощников.

Несмотря на это, руководству «Баварии» нравится игра «Брайтона» под руководством итальянского специалиста. Спортивный директор «Баварии» Макс Эберль уже выходил на контакт с Де Дзерби.

Напомним, что действующий главный тренер мюнхенцев Томас Тухель покинет клуб после окончания нынешнего сезона. «Бавария» уже не имеет шансов на чемпионство в Бундеслиге сезона 2023/2024.