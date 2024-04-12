«Бавария» продлила контракт с Нюбелем

объявила о продлении контракта с вратарем

Новое соглашения Нюбеля с мюнхенским клубом рассчитано до июня 2029 года.

При этом «Бавария» сразу же сообщила, что Александр продолжит играть за «Штутгарт» на правах аренды до конца сезона-2025/2026.

В текущем сезоне Нюбель сыграл за «Штутгарт» 25 матчей в рамках Бундеслиги, в которых пропустил 31 мяч.

«Штутгарт» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Германии после 28 туров. «Швабы» отстают от «Баварии» только по дополнительным показателям.