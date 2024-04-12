«Бетис» — «Сельта»: счет матча 2:1 (0:0), обзор голов

Набиль Фекир Фото: globallookpress.com
Голами в составе «огурцов» отметились левый защитник Хуан Миранда и полузащитник Набиль Фекир.
Единственный мяч за гостей забил датский нападающий Йорген Странд Ларсен.
Футбол. Испания. Примера
Бетис — Сельта 2:1
Голы: 1:0 Хуан Миранда (53'), 2:0 Набиль Фекир (83'), 2:1 Йёрген Странн Ларсен (90 + 1') Бетис: Руи Силва, Эктор Бельерин (Айтор Руйбаль, 70'), Херман Песселья, Шади Риад, Хуан Миранда (Абнер Винисиус, 75'), Родригес Гидо, Пабло Форнальс, Иско (Родриго Эрнандес, 86'), Айосе Перес (Набиль Фекир, 46'), Виллиан Жозе (Седрик Бакамбу, 46'), Johnny Cardoso Сельта: Висенте Гуайта, Оскар Мингуэза, Карлос Домингес (Унай Нуньес, 81'), Жаилсон, Хавьер Манкильо (Карлес Перес, 65'), Уго Сотело (Дамиан Родригес, 70'), Франсиско Пейнадо, Жонатан Бамба (Tadeo Allende, 70'), Йёрген Странн Ларсен, Яго Аспас, Hugo Alvarez (Франко Серви, 81') Предупреждение: Херман Песселья (45 + 2')
Календарь и таблица испанской Примеры
У« Бетиса» после этого матча стало 45 очков, он идет седьмым. «Сельта» (28) на 17-й позиции в Ла Лиге.