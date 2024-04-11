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    «Бешикташ» может арендовать нападающего «Байера»

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    Нападающий «Байера» Патрик Шик может продолжить карьеру в «Бешикташе». Об этом сообщает журналист Саша Тавольери.

    Патрик Шик
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    Патрик Шик

    Стало известно, что руководство турецкого клуба уже связалось с представителями «Байера» по поводу возможной аренды. В летнее трансферное окно боссы «Бешикташа» попытаются заключить сделку в немецким клубом.

    В нынешнем сезоне Шик провел 22 матча за «Байер» во всех турнирах и забил 11 голов.

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    • Леверкузенская команда практически гарантировала себе чемпионство в Бундеслиге. После 28-и туров «Байер» занимает 1-е место в таблице чемпионата Германии с 76-ю очками в активе, опережая «Баварию» на 16 баллов.

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