«Бешикташ» может арендовать нападающего «Байера»

Нападающийможет продолжить карьеру в. Об этом сообщает журналист

Стало известно, что руководство турецкого клуба уже связалось с представителями «Байера» по поводу возможной аренды. В летнее трансферное окно боссы «Бешикташа» попытаются заключить сделку в немецким клубом.

В нынешнем сезоне Шик провел 22 матча за «Байер» во всех турнирах и забил 11 голов.

Леверкузенская команда практически гарантировала себе чемпионство в Бундеслиге. После 28-и туров «Байер» занимает 1-е место в таблице чемпионата Германии с 76-ю очками в активе, опережая «Баварию» на 16 баллов.