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    Гоцук: Все мечтают попасть в «Зенит», но я хочу в «Спартак»

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    Защитник и капитан «Пари НН» Кирилл Гоцук ответил на вопрос о том, в какой российской команде хотел бы поиграть.

    Кирилл Гоцук
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    Кирилл Гоцук

    «Думаю, все мечтают попасть в "Зенит". Но у меня отец в детстве болел за "Спартак". Думаю, если он был бы жив, он бы больше всего хотел, чтобы я играл в московском "Спартаке".

    "Спартак" — это бренд! Если абстрагироваться от того, что я капитан "Пари НН" и я здесь уже очень давно, естественно, я хотел бы в Спартак», — цитирует Гоцука «Матч ТВ».

    В нынешнем сезоне 31-летний Гоцук провел 24 матча во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал три результативные передачи.

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