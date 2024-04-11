Гоцук: Все мечтают попасть в «Зенит», но я хочу в «Спартак»

Защитник и капитан «Пари НН» Кирилл Гоцук ответил на вопрос о том, в какой российской команде хотел бы поиграть.

«Думаю, все мечтают попасть в "Зенит". Но у меня отец в детстве болел за "Спартак". Думаю, если он был бы жив, он бы больше всего хотел, чтобы я играл в московском "Спартаке".

"Спартак" — это бренд! Если абстрагироваться от того, что я капитан "Пари НН" и я здесь уже очень давно, естественно, я хотел бы в Спартак», — цитирует Гоцука «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне 31-летний Гоцук провел 24 матча во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал три результативные передачи.