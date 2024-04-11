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    Полузащитник «Ливерпуля» Эллиотт: мы сделаем все возможное, чтобы выиграть Лигу Европы

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    Полузащитник «Ливерпуля» Харви Эллиотт высказался о настрое команды на победу в Лиге Европы в нынешнем сезоне.

    Харви Эллиотт
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    Харви Эллиотт

    «Это большой трофей, а с учётом всех обстоятельств, с учётом ухода главного тренера после сезона было бы приятно проводить его трофеем. Как игроки мы сделаем всё возможное, чтобы сделать это.

    Мы хотим отблагодарить тренера, как только можем, ведь он сделал очень много для нас», — приводит слова Эллиотта официальный сайт «Ливерпуля».

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    • Напомним, что сегодня, 11-го апреля «Ливерпуль» сыграет против «Аталанты» в рамках 1-го матча четвертьфинала Лиги Европы. Начало игры — в 22:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

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