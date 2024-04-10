ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Сон Хын МинОдиннадцать глобальных тенденций, которые будут определять ситуацию на трансферном рынке
    Все новости спорта

    Алонсо: Однажды поработать в Премьер-лиге — очень хорошая идея

    Футбол Календарь Бундеслиги Прогнозы на Бундеслигу Бундеслига Футбол Германии Байер
    Главный тренер «Байера» Хаби Алонсо высказался о решении остаться в леверкузенском клубе.

    Хаби Алонсо
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Хаби Алонсо

    «Было много причин. В предсезонке мы приняли много правильных решений. Команда хорошо сплотилась, и мы смогли прогрессировать, сформировать менталитет, создать футбольный стиль, и это, конечно, не просто хороший футбол, но и очень конкурентоспособный. За год мы создали в команде отличную атмосферу. Сезон проходит великолепно, и, конечно, мы хотим продолжать в том же духе. Я чувствую себя частью этой команды. Мне кажется, что сейчас неподходящее время для ухода, и именно поэтому я остаюсь.

    Сейчас у меня есть дела. Но я молодой тренер и однажды поработать в Премьер-лиге — очень хорошая идея. Это очень захватывающий турнир с огромным числом выдающихся игроков», — рассказал Алонсо представителям «Вест Хэма» на пресс-конференции«, — приводит слова Алонсо Eurosport.

    Календарь и таблица Бундеслиги

    В настоящий момент "Байер" лидирует в турнирной таблице Бундеслиги.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Справится ли ПСЖ с «Барселоной»?
  • ПСЖ — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 1.91
    •
  • Огорчит ли «Атлетико» «Дортмунд»?
  • «Атлетико» — «Боруссия» Д. Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
  • «Металлург» Мг преуспеет в домашней игре?
  • «Металлург» Мг — «Автомобилист». Прогноз и ставки
  • 1.86
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.62
  • Экспресс дня 10 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч ПСЖ — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Атлетико — Боруссия Д
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Автомобилист
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Аталанта
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Милан — Рома
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Байер — Вест Хэм
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Джокович — Музетти
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Хачанов — Медведев
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры