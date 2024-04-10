Алонсо: Однажды поработать в Премьер-лиге — очень хорошая идея

Главный тренервысказался о решении остаться в леверкузенском клубе.

«Было много причин. В предсезонке мы приняли много правильных решений. Команда хорошо сплотилась, и мы смогли прогрессировать, сформировать менталитет, создать футбольный стиль, и это, конечно, не просто хороший футбол, но и очень конкурентоспособный. За год мы создали в команде отличную атмосферу. Сезон проходит великолепно, и, конечно, мы хотим продолжать в том же духе. Я чувствую себя частью этой команды. Мне кажется, что сейчас неподходящее время для ухода, и именно поэтому я остаюсь.

Сейчас у меня есть дела. Но я молодой тренер и однажды поработать в Премьер-лиге — очень хорошая идея. Это очень захватывающий турнир с огромным числом выдающихся игроков», — рассказал Алонсо представителям «Вест Хэма» на пресс-конференции«, — приводит слова Алонсо Eurosport.

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