Симеоне заявил, что хочет вернуться в Италию

Главный тренервысказался о своем будущем.

«У меня есть контракт еще на несколько лет, так что я не могу назвать дату, но я собираюсь вернуться в Италию. Там мне было хорошо, и в "Катании" я многое узнал как тренер.

Матч с "Интером" позволил нам осознать, что мы достаточно сильны для того, чтобы идти дальше в этом сложном турнире, чтобы быть в восьмерке сильнейших.

Гризманн — наш самый важный футболист, команда опирается на его мастерство, и он знает, что мы в нем нуждаемся», — цитирует Симеоне Calciomercato.