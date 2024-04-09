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    Симеоне заявил, что хочет вернуться в Италию

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    Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне высказался о своем будущем.

    Диего Симеоне
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    Диего Симеоне

    «У меня есть контракт еще на несколько лет, так что я не могу назвать дату, но я собираюсь вернуться в Италию. Там мне было хорошо, и в "Катании" я многое узнал как тренер.

    Матч с "Интером" позволил нам осознать, что мы достаточно сильны для того, чтобы идти дальше в этом сложном турнире, чтобы быть в восьмерке сильнейших.

    Гризманн — наш самый важный футболист, команда опирается на его мастерство, и он знает, что мы в нем нуждаемся», — цитирует Симеоне Calciomercato.

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