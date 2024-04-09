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    В «Аль-Насре» высказался о скандальном удалении Роналду в матче с «Аль-Хилялем»

    Футбол Саудовская Про-Лига Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Хиляль
    Главный тренер «Аль-Насра» Луиш Каштру высказался о скандальном эпизоде с удалением нападающего Криштиану Роналду в полуфинальном матче Суперкубка Саудовской Аравии с «Аль-Хилялем» (1:2).

    Криштиану Роналду
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    Криштиану Роналду

    «Воспользовавшись контактом с Криштиану, соперник пожаловался на удар по лицу. Я видел повтор, и не было никакого прикосновения к лицу игрока. Рефери дал красную карточку, на мой взгляд, из-за театральной выходки соперника», — приводит слова Каштру Ge.Globo.

    Напомним, на 86-й минуте Роналду получил прямую красную карточку за то, что ударил локтем соперника. После удаления португалец бросил капитанскую повязку в сторону партнёра, повернулся спиной и замахнулся в сторону судьи.

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