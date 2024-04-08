Талалаев: Мы по праву лидируем в Первой лиге

Главный тренер «Химок»прокомментировал победу над тульским «Арсеналом» (3:2) в 26-м туре Первой лиги.

«Мне понравился матч, я думаю, болельщикам тоже. Единственное, расстраивает второй пропущенный гол. По настрою и эмоциям команда показала, что мы заслуженно боремся за первое место. Тула 8 матчей не пропускала.

Серёга (Варатынов) решающий гол забил. Хорошо, что ребята не боятся брать на себя ответственность. Соперник предстал таким, как и ожидали. С такими командами интересно играть.

Мы сделали тройную замену во втором тайме. У Тулы проходило слишком много мячей. Мы выпустили ребят посвежее, была очень большая нагрузка. Поэтому мы решили использовать Голубовича на другой позиции, нам стало сложнее еще после травмы Нетфуллина против "Енисея". Свежие парни дали свежести в атаке.

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По первому тайму меня не устраивало то, как мы грузили мячи верхом. Магомедов, Панченко и Корян умеют играть между линиями. Мы решили выпустить их на уставшую Тулу, это и получилось», — цитирует Талалаева «Матч ТВ».