Семак: Достаточно уверенно по качеству и по игре, и не столь уверенно по счету получилось

Главный тренерподвел итоги матча против(1:0).

«В принципе, хорошая игра. Думаю, достаточно уверенно по качеству и по игре, и не столь уверенно по счету получилось. Не хватило забитых мячей — здесь вратарь сегодня хорошо сыграл, и мы не смогли реализовать то, что создали. Поэтому нервозность присутствовала до финального свистка — для футбола это абсолютно нормально. Всех наших болельщиков и команду с победой, будем готовиться к следующему матчу», — цитирует Семака «Спорт-Экспресс».

«Зенит» продолжает лидировать в РПЛ с 44 очками. «Балтика» (17) на 15-м месте.