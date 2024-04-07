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    Семак: Достаточно уверенно по качеству и по игре, и не столь уверенно по счету получилось

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    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итоги матча против «Балтики» (1:0).

    Сергей Семак
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    Сергей Семак

    «В принципе, хорошая игра. Думаю, достаточно уверенно по качеству и по игре, и не столь уверенно по счету получилось. Не хватило забитых мячей — здесь вратарь сегодня хорошо сыграл, и мы не смогли реализовать то, что создали. Поэтому нервозность присутствовала до финального свистка — для футбола это абсолютно нормально. Всех наших болельщиков и команду с победой, будем готовиться к следующему матчу», — цитирует Семака «Спорт-Экспресс».

    «Зенит» продолжает лидировать в РПЛ с 44 очками. «Балтика» (17) на 15-м месте.

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