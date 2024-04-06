Точилин о матче «Динамо» — «Спартак»: Эта игра покажет, у кого лучше оборона и атака

Экс-футболиствысказался о предстоящем матче 23-го тура РПЛ между «бело-голубыми» и

«В матче "Динамо" — "Спартак" победит тот, кто будет лучше готов к этой игре. Как раз таки эта игра покажет, у кого лучше оборона и атака. Обычно такие матчи выходят за скобки — те проблемы, которые в этих командах существуют, уходят на второй план.

Будет зависеть от того, кто более дисциплинировано сыграет в обороне и результативно впереди. Поэтому в этой игре посмотрим, у кого больше проблем — у "Динамо" в обороне или у "Спартака" в атаке. На сегодняшний момент это две команды, которые по уровню плюс-минус одинаковы. В этой игре будет многое зависеть от мотивации», — сказал Точилин Чемпионату.

Матч между «Динамо» и «Спартаком» состоится завтра, 7-го апреля в 19:30 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть тут.

«Динамо» располагается на 3-й позиции в российской Премьер-лиге с 38-ю очками в активе. «Спартак» — на 7-й позиции (32 балла).