Онопко: В паре с «Уралом» в Кубке России нет фаворита

Тренервысказался о результатах жеребьевки первого этапа 1/2 финала Пути регионов Кубка России, где в соперники его команде выпал

«Для меня это и есть жеребьевка. Мои друзья, участники жеребьевки Динияр Билялетдинов и Евгений Алдонин, потянули эти шарики. Я им благодарен. Выбирать соперника не приходится, жребий есть жребий. Хотелось бы играть Кубок дома, конечно, у нас и так много перелетов и переездов. Тем более, перед игрой с "Уралом" в РПЛ получается, что будем играть с ними еще одну выездную игру в Кубке. Мы к этому готовы, так играем второй год, поэтому знаем соперника.

Валерий Георгиевич — наш лидер в раздевалке и на поле. Мы исходим от себя, своей игры. Вы прекрасно видели последние наши выездные матчи, тем более в сложных ситуациях с передвижением. Мы готовы и рады, что вышли в следующий этап Кубка. Конечно, мы будем настраиваться только на победу.

Группа всегда легче, ты можешь оступиться, потом подкорректировать свои ошибки и состав. Сейчас играем на выбывание. Тут нет фаворита. В Кубке вообще сейчас нет фаворита. Мы знаем "Урал", я хорошо знаю Виктора Михайловича Ганчаренко, понимаем, как они готовятся. Футбол тем и прекрасен, что ты можешь все знать о сопернике, но когда ребята выходят на поле, все меняется за минуты. Мы отталкиваемся от себя. Это самое главное.

Молодежь "Ростова"? У них очень хорошие перспективы. Молодые ребята — это Эль‑Аскалани, египтянин, остальные ребята из дубля тоже были на сборах в Абу‑Даби с нами. Они заслужили свои минуты, моменты. Это было видно в игре с "Химками". У нас команда молодая, мы зимой приобрели двух легионеров, тоже хорошие усиления, есть конкуренция. У нас есть задача для этих молодых, они знают, куда им надо двигаться» — цитирует Онопко «Матч ТВ».

Матчи первого этапа 1/2 финала Пути регионов пройдут 16–18 апреля. Победители этих пар в следующей стадии сыграют с проигравшими в парах Пути РПЛ.