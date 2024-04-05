«МЮ» заинтересован в трансфере капитана «Вулверхэмптона»

Макс Килман Фото: globallookpress.com
По информации talkSPORT, Килман входит в шорт-лист центральных защитников, которых «МЮ» может приобрести этим летом.
В текущем сезоне 26-летний футболист провел в английской Премьер-лиге 30 матчей и забил два гола.
Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Килмана в 35 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что «МЮ» по-прежнему нацелен на приобретение Джерреда Брэнтуэйта из «Эвертона». Еще одним новичком «красных дьяволов» может стать Бремер из «Ювентуса».
«МЮ» занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ после 30 туров.