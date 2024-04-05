«МЮ» заинтересован в трансфере капитана «Вулверхэмптона»

Капитан «Вулверхэмптона»может продолжить карьеру в

По информации talkSPORT, Килман входит в шорт-лист центральных защитников, которых «МЮ» может приобрести этим летом.

В текущем сезоне 26-летний футболист провел в английской Премьер-лиге 30 матчей и забил два гола.

Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Килмана в 35 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «МЮ» по-прежнему нацелен на приобретение Джерреда Брэнтуэйта из «Эвертона». Еще одним новичком «красных дьяволов» может стать Бремер из «Ювентуса».

«МЮ» занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ после 30 туров.