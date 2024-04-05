Кержаков: «Балтика» как раненый зверь будет биться изо всех сил

Голкиперподелился ожиданиями от предстоящего матча против «Балтики» в чемпионате страны.

«Понятно, что "Балтика" как раненый зверь будет биться изо всех сил. В такой ситуации ей терять нечего: проиграют — никто камень в их огород не кинет. А если отберут у нас очки — очень помогут себе в борьбе за выживание. Но и нам терять баллы уже нельзя. Более того, считаю этот матч одним из ключевых в борьбе за чемпионство.

А значит, "Зениту" очень нужна будет поддержка нашего двенадцатого игрока — болельщиков. Недавняя игра со "Спартаком" в Москве — яркий тому пример. Поэтому надеюсь на то, что в воскресенье на "Газпром Арену" придет как можно больше болельщиков», — приводит слова Кержакова «Матч ТВ».

Игра «Зенит» — «Балтика» состоится 7 апреля в «Санкт‑Петербурге и начнется в 16:30 мск.