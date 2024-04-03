Игнашевич: Огорчил счет, но закончился только первый тайм

Главный тренеротреагировал на исход противостояния с(0:1) в Кубке России.

«Удачи нам не хватило, могли забить не один мяч. ЦСКА мог увеличить счет. Интересная игра для болельщиков, возможно, чуть‑чуть не повезло.

Козлов, Пряхин и Фернандес оживили игру? Да, такой был план, дали им по 45 минут. Сил хватило тем, кто в первом тайме играл, а также тем, кто вышел на поле после перерыва.

Огорчил счет, но закончился только первый тайм (противостояния), а второй будет в Москве. Порадовало, что в целом выглядели неплохо, игроки получили по 45 минут перед матчем чемпионата, в хорошем тонусе подойдем к игре с Зенитом», — цитирует Игнашевича «Матч ТВ».

Ответный матч между командами состоится в Москве 16-18 апреля.