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    Игнашевич: Огорчил счет, но закончился только первый тайм

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    Главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич отреагировал на исход противостояния с ЦСКА (0:1) в Кубке России.

    Сергей Игнашевич
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    Сергей Игнашевич

    «Удачи нам не хватило, могли забить не один мяч. ЦСКА мог увеличить счет. Интересная игра для болельщиков, возможно, чуть‑чуть не повезло.

    Козлов, Пряхин и Фернандес оживили игру? Да, такой был план, дали им по 45 минут. Сил хватило тем, кто в первом тайме играл, а также тем, кто вышел на поле после перерыва.

    Огорчил счет, но закончился только первый тайм (противостояния), а второй будет в Москве. Порадовало, что в целом выглядели неплохо, игроки получили по 45 минут перед матчем чемпионата, в хорошем тонусе подойдем к игре с Зенитом», — цитирует Игнашевича «Матч ТВ».

    Ответный матч между командами состоится в Москве 16-18 апреля.

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