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    Федотов: Наверное, нам повезло, в концовке было горячо

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    Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов подвел итог матча против «Балтики» (1:0) в полуфинале Кубка России.

    Владимир Федотов
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    Владимир Федотов

    «Ну, в такую игру сложно попасть. Мы сделали замены по позициям, чтобы не усугубить состояние игроков. Поэтому и сделали столько замен, хотя планировали еще.

    Мы создали много моментов, но не реализовали. Естественно, что после этого в концовке соперник большими силами предпринял ожесточенный штурм. Наверное, нам повезло, было горячо.

    Слава богу, сегодня эти субстанции были за нас. Но тем не менее нужно доигрывать свои моменты, и тогда ситуация на поле будет более спокойная. Это Кубок, где другой накал страстей. Тем более что противостояние состоит из двух матчей. Еще ничего не закончилось. "Балтика" — очень добротная команда, которой предстоит решать свои задачи», — цитирует Федотова «Матч ТВ».

    Ответный матч между командами состоится в Москве 16-18 апреля.

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