Федотов: Наверное, нам повезло, в концовке было горячо

Главный тренерподвел итог матча против(1:0) в полуфинале Кубка России.

«Ну, в такую игру сложно попасть. Мы сделали замены по позициям, чтобы не усугубить состояние игроков. Поэтому и сделали столько замен, хотя планировали еще.

Мы создали много моментов, но не реализовали. Естественно, что после этого в концовке соперник большими силами предпринял ожесточенный штурм. Наверное, нам повезло, было горячо.

Слава богу, сегодня эти субстанции были за нас. Но тем не менее нужно доигрывать свои моменты, и тогда ситуация на поле будет более спокойная. Это Кубок, где другой накал страстей. Тем более что противостояние состоит из двух матчей. Еще ничего не закончилось. "Балтика" — очень добротная команда, которой предстоит решать свои задачи», — цитирует Федотова «Матч ТВ».

Ответный матч между командами состоится в Москве 16-18 апреля.