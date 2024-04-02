«Ньюкасл» упустил победу с «Эвертоном», «Ноттингем Форест» уверенно обыграл «Фулхэм»

Завершились два матча 31-го тура английской Премьер-лиги.

«Ньюкасл» и «Эвертон» сыграли вничью — 1:1.

Первый гол на 15-й минуте забил шведский нападающий Александер Исак, ему ассистировал Харви Барнс.

«Эвертон» смог уйти от поражения, забив на 88-й минуте. Гол на счету Доминика Калверта-Льюина.

На 58-й минуте «сороки» второй раз поразили ворота соперника, но после просмотра VAR гол был отменен.

Футбол. Англия. Премьер-лига Ньюкасл — Эвертон 1:1 Голы: 1:0 Александер Исак (15'), 1:1 Доминик Калверт-Льюин (пенальти) (88') Ньюкасл: Мартин Дубравка, Эмиль Крафт, Фабиан Шер, Дэниел Бёрн, Льюис Холл (Пол Дамметт, 79'), Шон Лонгстафф, Бруно Гимарайнс, Эллиот Андерсон (Джозеф Уиллок, 71'), Джейкоб Мёрфи, Харви Льюис Барнс, Александер Исак Эвертон: Бету (Доминик Калверт-Льюин, 61'), Джордан Пикфорд, Эшли Янг, Виталий Миколенко, Джеррэд Брэнтуэйт, Джеймс Тарковски, Абдулайе Дукуре (Андре Гомеш, 60'), Амаду Онана (Джеймс Гарнер, 61'), Идрисса Гейе (Юссеф Шермити, 82'), Бен Годфри (Шеймус Коулман, 90'), Дуайт Макнил Предупреждения: Джеймс Тарковски (81'), Юссеф Шермити (90 + 8'), Дуайт Макнил (90 + 9')

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В параллельном матче «Ноттингем Форест» уверенно обыграл «Фулхэм» — 3:1.

Уже на 9-й минуте счет открыл полузащитник хозяев Каллум Хадсон-Одои, голевую передачу ему отдал Морган Гиббс-Уайт.

Через 10 минут преимущество «лесников» увеличил нападающий Крис Вуд, замкнувший передачу Мурилло.

В конце первого тайма счет 3:0 установил Морган Гиббс-Уайт, пас ему отдал Данило.

«Фулхэм» забил единственный мяч на 49-й минуте после точного удара защитника Тосина Адарабийо.