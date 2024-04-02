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    Константин Тюкавин«СКА-Хабаровск» — «Динамо». Онлайн
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    Кьеллини: Для меня было привилегией играть с Роналду на протяжении трех лет

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    Известный итальянский футболист Джорджио Кьеллини высказался о бывшем партнере по «Ювентусу» Криштиану Роналду.

    Джорджио Кьеллини
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    Джорджио Кьеллини

    «Криштиану был очень требовательным парнем, который всегда хотел побеждать, и ему удавалось передавать это всем. Он хотел забивать, бить рекорды и побеждать, что и продолжается по сей день. Для меня было привилегией играть с ним на протяжении трех лет.

    Роналду определенно входит в пантеон великих футболистов. Самые сложные соперники, с которыми мне доводилось играть — это Месси и Роналду. Многие спрашивают меня, кто из них лучше. Это практически то же самое, что спрашивать: "Джеймс Леброн или Майкл Джордан?" Я не смотрю на них с точки зрения противостояния. Очевидно, Роналду для меня ближе, так как мы играли вместе, но они оба настолько сильны, что здесь не может быть первого и второго номера», — цитирует Кьеллини пресс-служба ФИФА.

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