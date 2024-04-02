Де Дзерби прокомментировал интерес со стороны «Ливерпуля» и «Баварии»

Главный тренерна фоне слухов об интересе к нему со сторонывысказался о своем будущем.

«Я горд быть тренером "Брайтона". Я осознаю, насколько мне повезло работать в этой команде и с этими игроками.

Слухи насчет моего будущего? Это не проблема, это часть работы. Прямо сейчас я хочу сконцентрироваться на своих задачах во главе "Брайтона". У меня есть контракт, все внимание на поле. Я расслаблен и не испытываю стресса насчет перспектив.

Проблема не в разговорах обо мне, а в травмах. Я бы хотел иметь возможность проводить матчи с более оптимальным составом. Приходится играть теми, кто есть», — приводит слова де Дзерби Sky Sports.