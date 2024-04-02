«Борнмут» был сильнее «Кристал Пэласа», «Бернли» и «Вулверхэмптон» сыграли вничью

Джастин Клюйверт Фото: globallookpress.com
«Борнмут» победил дома «Кристал Пэлас» — 1:0.
Единственный мяч на 79-й минуте забил нидерландский вингер Джастин Клюйверт, голевую передачу ему отдал Антуан Семеньо.
Футбол. Англия. Премьер-лига
Борнмут — Кристал Пэлас 1:0
Гол: 1:0 Джастин Клюйверт (79') Борнмут: Нето, Адам Смит (Максимилиан Ааронс, 90'), Илья Забарный, Ллойд Келли, Льюис Кук, Райан Кристи, Филип Биллинг (Джастин Клюйверт, 64'), Маркус Таверньер, Данго Уаттара (Милош Керкез, 63'), Доминик Соланке (Enes Ünal, 90'), Alex Scott (Энтойн Семеньо, 46') Кристал Пэлас: Дин Хендерсон, Тайрик Митчелл, Даниэль Муньос, Йоаким Андерсен, Джоэл Уорд, Эберечи Эзе, Адам Уортон (Одсонн Эдуард, 86'), Уилл Хьюз (Дэвид Озо, 70'), Хефферсон Лерма, Джордан Айю (Джеффри Шлупп, 70'), Жан-Филипп Матета Предупреждения: Йоаким Андерсен (35'), Уилл Хьюз (59'), Маркус Таверньер (63'), Энтойн Семеньо (68'), Ллойд Келли (90 + 3')
В другом матче «Бернли» не смог победить «Вулверхэмптон» — 1:1.
На 37-й минуте счет открыл датский полузащитник хозяев Якоб Бруун Ларсен.
«Волки» смогли ответить забитым мячом Райана Айт-Нури на 45-й минуте.
Футбол. Англия. Премьер-лига
Бёрнли — Вулверхэмптон 1:1
Голы: 1:0 Якоб Бруун Ларсен (37'), 1:1 Райан Айт Нури (45 + 3') Бёрнли: Арьянет Мурич, Витиньо Силва, Максим Эстеве, Чарли Тейлор, Джош Каллен, Сандер Берге, Вильсон Одобер, Якоб Бруун Ларсен (Ник Поуп, 73'), Датро Давид Фофана, Лайл Фостер (Мануэль Бенсон, 86'), Dara O'Shea Вулверхэмптон: Жозе Са, Райан Айт Нури, Мэтт Доэрти, Уго Буэно (Сантьяго Буэно, 68'), Тоте Антонио Гомеш, Макс Килман, Нелсон Семеду, Пабло Сарабия (Бубакар Траоре, 83'), Марио Лемина, Leon Chiwome (Матеус Кунья, 76'), Joao Gomes Предупреждения: Нелсон Семеду (54'), Joao Gomes (90 + 3')