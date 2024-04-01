Аршавин: Считаю Карпина сильным тренером

Бывший капитан сборной Россиивысказался о возможном продлении контрактас РФС.

«Посоветуемся с Губерниевым — мы же его поставили. Посоветуемся и скажем общее мнение. Считаю Карпина сильным тренером. Другого тренера для сборной нет. Он хорошо работает», — сказал Аршавин «СЭ».

Ранее стало известно, что РФС хочет продлить контракт с Карпиным и предлагает 55-летнему специалисту двухлетнее соглашение.

Карпин возглавил сборную России в 2021 году. Его нынешний контракт с РФС рассчитан до августа 2024 года.

В марте сборная России провела товарищеский матч, в котором разгромила Сербию со счетом 4:0.