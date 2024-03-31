Мусаев: Мхитарян отказался переходить в «Краснодар», а потом выиграл Еврокубок и играл в финале ЛЧ

Главный тренеррассказал о сорвавшемся переходе полузащитникав стан «быков».

«Сергей Николаевич (Галицкий) общался с Генрихом Мхитаряном, предлагал приехать, но не получилось. Это был бы большой трансфер. Потом Генрих выиграл Еврокубок, играл в финале Лиги чемпионов.

Он сделал правильное решение. С годами его карьера становится только лучше», — сказал Мусаев в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Напомним, что 14-го марта специалист возглавил «Краснодар» после ухода Владимира Ивича с поста главного тренера.

«Быки» занимают 2-е место в таблице чемпионата России с 39-ю очками в активе после 20-и туров. Сегодня, 31-го марта «Краснодар» сыграет против «Локомотива» в рамках РПЛ. Начало встречи — в 19:30 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть тут.