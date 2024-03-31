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    Агент Миранчука об игре футболиста: Он делает, что говорит тренер, у него хорошие отношения в клубе

    Футбол Календарь Серии А Прогнозы на Серию А Серия A Футбол Италии Аталанта
    Вадим Шпинев — агент полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука рассказал об игре футболиста в нынешнем сезоне.

    Алексей Миранчук
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    Алексей Миранчук

    «Мы все очень рады за Лешу. Вроде всё устаканилось, он обрёл спокойствие и получает удовольствие от игры.

    Он делает, что говорит тренер. Алексей на хорошем счету. В команде у него отличные отношения», — передает слова Шпинева Чемпионат.

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    • Напомним, что в последнем матче «Аталанта» разгромила «Наполи» со счетом 3:0. В той встрече Миранчук забил гол и сделал голевую передачу.

    В нынешнем сезоне полузащитник провел 20 матчей за итальянскую команду в Серии А, забил 3 гола и сделал 4 голевые передачи.

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