Агент Миранчука об игре футболиста: Он делает, что говорит тренер, у него хорошие отношения в клубе

— агент полузащитникарассказал об игре футболиста в нынешнем сезоне.

«Мы все очень рады за Лешу. Вроде всё устаканилось, он обрёл спокойствие и получает удовольствие от игры.

Он делает, что говорит тренер. Алексей на хорошем счету. В команде у него отличные отношения», — передает слова Шпинева Чемпионат.

Напомним, что в последнем матче «Аталанта» разгромила «Наполи» со счетом 3:0. В той встрече Миранчук забил гол и сделал голевую передачу.

В нынешнем сезоне полузащитник провел 20 матчей за итальянскую команду в Серии А, забил 3 гола и сделал 4 голевые передачи.