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    Юран: Севикян поспешил с уходом из «Пари НН»

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    Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран высказался о переходе полузащитника Эдгара Севикяна в венгерский «Ференцварош».

    Сергей Юран
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    Сергей Юран

    «Я изначально говорил, что Эдгару нужно было доиграть сезон в "Пари НН", а потом уже уходить куда хочет — хоть в "Краснодар", хоть в "Ференцварош".

    Эдгар молодой футболист, я находил к нему индивидуальный подход. После каждого неудачного матча беседовал с ним и успокаивал: "Не пытайся объять необъятное. Все нормально". Я постепенно подводил его к нужному уровню. Но в Европе такого не будет. Не воспользовался шансом — садишься и ждешь следующего. Эдгар талантливый парень, но поспешил на полгода.

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    • Сможет ли Севикян в будущем оказаться в моей команде? Нужно спрашивать у его представителей. Они лучше знают. Эдгар тут совсем не причем. Я с удовольствием его верну. Парень-то он классный — и в быту, и на тренировках», — приводит слова Юрана Sport24.

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