Юран: Севикян поспешил с уходом из «Пари НН»

Главный тренер «Пари НН»высказался о переходе полузащитникав венгерский

«Я изначально говорил, что Эдгару нужно было доиграть сезон в "Пари НН", а потом уже уходить куда хочет — хоть в "Краснодар", хоть в "Ференцварош".

Эдгар молодой футболист, я находил к нему индивидуальный подход. После каждого неудачного матча беседовал с ним и успокаивал: "Не пытайся объять необъятное. Все нормально". Я постепенно подводил его к нужному уровню. Но в Европе такого не будет. Не воспользовался шансом — садишься и ждешь следующего. Эдгар талантливый парень, но поспешил на полгода.

Сможет ли Севикян в будущем оказаться в моей команде? Нужно спрашивать у его представителей. Они лучше знают. Эдгар тут совсем не причем. Я с удовольствием его верну. Парень-то он классный — и в быту, и на тренировках», — приводит слова Юрана Sport24.