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    Отец Севикяна раскритиковал Юрана за резкие высказывания в адрес сына

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    Мартирос Севикян, отец полузащитника Эдгара Севикяна, высказался о неприятных высказываниях главного тренера «Пари НН» Сергея Юрана в адрес его сына.

    Сергей Юран
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    Сергей Юран

    В январе Севикян перешел из «Пари НН» в венгерский «Ференцварош».

    «Читал высказывания Юрана — не только последние, но и в течение сезона. В какой-то момент все эти комментарии, косвенные выпады, что "игрок еще не знает, как к мячу подойти", и советы через прессу начали иметь отрицательный эффект. Их стало слишком много.

    Потом в своих высказываниях Юран начал упоминать и мое имя. Эдгар уважает свою семью, поэтому большой вопрос, какие эмоции и реакцию с его стороны Юран хотел вызвать этой репликой. В любом случае у него это получилось.

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    • Мы с Сергей Николаевичем не знакомы лично, ни разу не общались. Наверное, он сделал какие-то выводы, опираясь на мнения окружающих его людей из футбольного мира. Всё это эмоции. Думаю, если когда-нибудь нам предоставится возможность познакомиться лично, мы пообщаемся, и он поймет, что ошибался.

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    • По поводу его взгляда на наше решение — не хочу вступать в дискуссию. Он вроде ранее говорил, что для начала нужно переходить в крепкий средний европейский клуб, чтобы получать игровую практику. Мы последовали его совету. Я искренне переживал и буду переживать за команду. Надеюсь, у Юрана всё получится, желаю ему удачи!», — приводит слова Севикяна-старшего «Чемпионат».

    В текущем сезоне Севикян провел в чемпионате России 18 матчей и забил четыре мяча. Transfermarkt оценивает его стоимость в 1,8 миллиона евро.

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