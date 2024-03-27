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    Источник: Левандовский хочет остаться в «Барселоне»

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    Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовский не планирует покидать «сине-гранатовых». Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

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    Стало известно, что Левандовский не хочет переходить в Саудовскую Аравию. Клубы из этой страны активно интересуются нападающим. К тому же, несколько европейских команд также хотят заполучить Левандовского.

    В нынешнем сезоне форвард провел 39 матчей за «Барселону», забил 20 голов и сделал 9 голевых передач. Действующий контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2026-го года.

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