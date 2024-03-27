Источник: Левандовский хочет остаться в «Барселоне»

Нападающийне планирует покидать «сине-гранатовых». Об этом сообщает журналист

Стало известно, что Левандовский не хочет переходить в Саудовскую Аравию. Клубы из этой страны активно интересуются нападающим. К тому же, несколько европейских команд также хотят заполучить Левандовского.

В нынешнем сезоне форвард провел 39 матчей за «Барселону», забил 20 голов и сделал 9 голевых передач. Действующий контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2026-го года.

После 29-и туров в Примере «Барселона» занимает 2-е место в таблице с 64 очками в активе, отставая от 1-й позиции на 8 баллов.