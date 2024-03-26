Саутгейт о количестве травм в сборной Англии: Это невероятно, я не сталкивался с таким раньше

Главный тренер сборной Англиивысказался о большом количестве травмированных игроков национальной команды после матча против Бразилии (0:1).

«Это невероятно, какое количество людей нам недоступны. Я не сталкивался с этим раньше. Но это значит, что есть возможности для других футболистов. Мы видели, как против Бразилии игроки выходили на поле и использовали эти возможности, что тоже здорово для нас.

Увидеть всех этих футболистов в игре с соперниками высокого уровня поможет нам принимать лучшие решения в дальнейшем», — приводит слова Саутгейта Sky Sports.

Напомним, что после матча с Бразилией стало известно, что 3 футболиста покинули расположение сборной Англии из-за травм. Повреждения получили защитники Гарри Магуайр и Кайл Уолкер, а также голкипер Сэм Джонстон.

В следующем товарищеском матче англичане сыграют против Бельгии 26-го марта в 22:45 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.