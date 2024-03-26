Орлов оценил прогресс Захаряна в «Реале Сосьедад»

Известный журналист и комментаторвысказался о прогрессев «Реале Сосьедад».

«Ну, я бы не сказал, что Захарян совершенно иной человек после Испании, но видно, что парень прогрессирует, но ему ещё очень много надо для того, чтобы стать основным игроком в своей команде», — сказал Орлов в выпуске YouTube-канала «Такой футбол».

Захарян перешел в «Реал Сосьедад» из московского «Динамо» в летнее межсезонье 2023 года за 13 млн евро.

За испанский клуб Захарян сыграл 32 матча, забил один гол и сделал одну результативную передачу.

Соглашение россиянина с «Реалом Сосьедад» истекает летом 2029 года.