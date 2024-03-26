ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Сауль Альварес5 громких боксерских боев, которых не состоится в 2024 году
  • 11:19
    • Черчесов претендует на пост главного тренера сборной Азербайджана
  • 13:10
    • «Локомотив» подпишет экс-вратаря «Спартака»
    Все новости спорта

    Экс-капитан сборной Германии назвал главного фаворита Евро-2024

    Футбол Календарь Евро-2024 Прогнозы на Евро-2024 Евро-2024 Сборная Франции Футбол Франции Сборная Германии Футбол Германии
    Бывший капитан сборной Германии Филипп Лам поделился мнением о фаворитах Евро-2024.

    Килиан Мбаппе
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Килиан Мбаппе

    «Главный фаворит — Франция. Здесь всё просто: у них 40 очень талантливых игроков.

    Очень сбалансированный состав, в который можно легко вносить изменения, выпуская со скамейки игроков, которые спокойно могли бы выходить в старте. Но самое важное — действовать на поле как команда.

  • Евро-2024: Как Англия, Франция, Испания и другие фавориты готовы к турниру
  • Оцениваем, как готовятся к предстоящему ЧЕ-2024 сильнейшие команды предстоящего турнира
  • 20/03/2024

    • Главные европейские сборные будут фаворитами. Но также я хочу увидеть команду-сюрприз: маленькую команду, которая пройдет далеко при поддержке болельщиков.

    Но трофей возьмет футбольная страна, почти уверен. Фаворит, который побеждал в последние годы», — приводит слова Лама L’Équipe.

    Евро-2024 пройдет с 14 июня по 14 июля в Германии.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Смогут ли Грузия и Греция определить сильнейшего в основное время?
  • Грузия — Греция. Прогноз и ставки
  • 3.00
    •
  • «Спартак» сравняется с «Магниткой» по количеству побед?
  • «Спартак» — «Металлург» Мг. Прогноз и ставки
  • 2.22
    •
  • «Локомотив» закроет все вопросы в Омске?
  • «Авангард» — «Локомотив». Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.28
  • Экспресс дня 26 марта
  • Сегодня в 22:45
    •  3.00
  • Прогноз на матч Грузия — Греция
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.22
  • Прогноз на матч Спартак — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Авангард — Локомотив
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:30
    •  2.04
  • Прогноз на матч Кепфер — Медведев
  • Теннис
  • Сегодня в 19:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч Украина — Исландия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.92
  • Прогноз на матч Алькарас — Музетти
  • Теннис
  • Сегодня в 22:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Уэльс — Польша
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  3.38
  • Прогноз на матч Испания — Бразилия
  • Футбол
  • Сегодня в 23:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры