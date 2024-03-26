Экс-капитан сборной Германии назвал главного фаворита Евро-2024

Бывший капитан сборной Германииподелился мнением о фаворитах

«Главный фаворит — Франция. Здесь всё просто: у них 40 очень талантливых игроков.

Очень сбалансированный состав, в который можно легко вносить изменения, выпуская со скамейки игроков, которые спокойно могли бы выходить в старте. Но самое важное — действовать на поле как команда.

Главные европейские сборные будут фаворитами. Но также я хочу увидеть команду-сюрприз: маленькую команду, которая пройдет далеко при поддержке болельщиков.

Но трофей возьмет футбольная страна, почти уверен. Фаворит, который побеждал в последние годы», — приводит слова Лама L’Équipe.

Евро-2024 пройдет с 14 июня по 14 июля в Германии.