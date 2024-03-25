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    Мостовой: Для «Спартака» нет никакой логики увольнять Абаскаля сейчас

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    Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой считает, что московскому клубу нет смысла увольнять главного тренера команды Гильермо Абаскаля до завершения сезона.

    Александр Мостовой
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    Александр Мостовой

    «Если Абаскаля уволят сейчас, то для меня это станет удивлением. Как я уже говорил много раз, логики никакой нет.

    Сначала продлевают, потом кричат, что всё супер, потом проигрывают один матч и собираются увольнять.

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    • Про Абаскаля я всё сказал полтора года назад. Своё мнение я не менял и не буду менять. Абаскаль ничего не потеряет — он уже выиграл. В России его знают все. Правда, в Испании никто его не знает», — приводит слова Мостового «Чемпионат».

    Календарь и таблица РПЛ

    «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ после 20 туров.

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