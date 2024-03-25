Мостовой: Для «Спартака» нет никакой логики увольнять Абаскаля сейчас

Бывший футболист «Спартака»считает, что московскому клубу нет смысла увольнять главного тренера командыдо завершения сезона.

«Если Абаскаля уволят сейчас, то для меня это станет удивлением. Как я уже говорил много раз, логики никакой нет.

Сначала продлевают, потом кричат, что всё супер, потом проигрывают один матч и собираются увольнять.

Про Абаскаля я всё сказал полтора года назад. Своё мнение я не менял и не буду менять. Абаскаль ничего не потеряет — он уже выиграл. В России его знают все. Правда, в Испании никто его не знает», — приводит слова Мостового «Чемпионат».

Календарь и таблица РПЛ

«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ после 20 туров.