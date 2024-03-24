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    Карпин назвал самую проблемную линию в сборной России

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    Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о защитниках национальной команды.

    Валерий Карпин
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    Валерий Карпин

    В четверг, 21 марта, сборная России разгромила Сербию (4:0) в рамках товарищеского матча.

    «Сильянов и Морозов — ровесники, обоим 23. Но опыта у Сильянова больше — имею в виду количество матчей за сборную. К тому же он и в "Ростове" периодически в центре обороны играл. Так что я в парне не сомневался.

    Была ли мысль взять кого-то после травмы Дивеева? Нет. Да и кого? Джикию? Так и Мелехин с Терентьевым есть. Могу еще пять-шесть фамилий назвать. Но...

    Центр обороны — самая проблемная линия в сборной, это очевидно. Изучите протоколы матчей РПЛ и посчитайте, сколько там центральных защитников с российским паспортом постоянно получают игровую практику», — приводит слова Карпина «Спорт-Экспресс».

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