Ди Мария: Всегда ощущается отсутствие Месси на поле

Полузащитники сборной Аргентинывысказался о травме партнера по национальной команде, из-за которой игрок не может принять участие в товарищеских матчах.

«Всегда ощущается отсутствие Лео, но лучше уж, чтобы это (травма) случилось сейчас, чем во время Кубка Америки. Надеюсь, к тому времени с ним всё будет хорошо», — приводит слова Ди Марии D Sports.

Напомним, что Месси получил травму, выступая за «Интер Майами». Главный тренер американской команды Херардо Мартино рассказал о том, что форвард продолжает восстанавливаться после травмы.

Сборная Аргентины проиграла Сальвадору (0:3) в рамках товарищеского противостояния. В следующем контрольном поединке национальная команда сыграет против Коста-Рики 27-го марта.