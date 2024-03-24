ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Гарет СаутгейтДрессировщик для «Трех львов». Топ-10 замен для Саутгейта в сборной Англии
  • 14:36
    • Мбаппе: Люди узнают о моем будущем перед началом Евро-2024
  • 14:32
    • Источник: «Динамо» уволит Кудашова
  • 12:54
    • Карпин: В «Реал Сосьедаде» довольны Захаряном
  • 11:52
    • «Аль-Хиляль» готов заплатить за вингера «Барселоны» 100 млн евро
    Все новости спорта

    Ди Мария: Всегда ощущается отсутствие Месси на поле

    Футбол Товарищеские матчи Сборная Аргентины
    Полузащитник «Бенфики» и сборной Аргентины Анхель Ди Мария высказался о травме партнера по национальной команде Лионеля Месси, из-за которой игрок не может принять участие в товарищеских матчах.

    Анхель Ди Мария и Лионель Месси
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Анхель Ди Мария и Лионель Месси

    «Всегда ощущается отсутствие Лео, но лучше уж, чтобы это (травма) случилось сейчас, чем во время Кубка Америки. Надеюсь, к тому времени с ним всё будет хорошо», — приводит слова Ди Марии D Sports.

    Напомним, что Месси получил травму, выступая за «Интер Майами». Главный тренер американской команды Херардо Мартино рассказал о том, что форвард продолжает восстанавливаться после травмы.

  • Забудьте о Joga Bonito. В сборной Бразилии полный бардак
  • У «Селесао» ни одной победы в четырех матчах, множество травм и смена тренера на фоне приближения Кубка Америки
  • 22/03/2024

    • Сборная Аргентины проиграла Сальвадору (0:3) в рамках товарищеского противостояния. В следующем контрольном поединке национальная команда сыграет против Коста-Рики 27-го марта.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Справится ли Италия с Эквадором?
  • Италия — Эквадор. Прогноз и ставки
  • 3.40
    •
  • Медведев обыграет Норри с разгромным счетом?
  • Норри — Медведев. Прогноз и ставки
  • 1.92
    •
  • «Колорадо» продолжит свою беспроигрышную серию
  • «Колорадо» — «Питтсбург». Прогноз и ставки
  • 2.04
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.00
  • Экспресс дня 24 марта
  • Сегодня в 23:00
    •  3.40
  • Прогноз на матч Италия — Эквадор
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Норри — Медведев
  • Теннис
  • Завтра в 03:30
    •  2.04
  • Прогноз на матч Колорадо — Питтсбург
  • Хоккей
  • Сегодня в 21:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч СКА — Автомобилист
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.12
  • Прогноз на матч Кипр — Сербия
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.98
  • Прогноз на матч Монтевидео Сити Торке U21 — Россия U21
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  3.00
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес Лейкерс — Индиана
  • Баскетбол
  • Завтра в 05:00
    •  3.00
  • Прогноз на матч Миннесота — Голден Стэйт
  • Баскетбол
  • Завтра в 02:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры