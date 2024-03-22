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    Ребров: Сборной Украины было тяжело взламывать боснийскую оборону

    Футбол Календарь Евро-2024 Прогнозы на Евро-2024 Сборная Украины Футбол Украины Сборная Боснии и Герцеговины Евро-2024
    Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров прокомментировал победу над Боснией и Герцеговиной (2:1) в полуфинале квалификации Евро-2024.

    Сергей Ребров
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    Сергей Ребров

    Украинцы дважды забили после 80-й минуты. Сначала отличился нападающий «Валенсии» Роман Яремчук, а автором второго гола стал форвард «Жироны» Артем Довбик.

    «В последние 15 минут мы изменили игру. Ожидали, что матч будет очень сложным. Боснийцы изменили структуру — играли в три центральных защитника. Мы готовились к этому, но Босния очень хорошо защищалась. Было тяжело взламывать эту линию обороны. Благо, мы победили.

    Мы играли против очень сильной команды. С этим тренером команда раньше никогда не играла с тремя центрбеками. До забитого гола боснийцы защищались очень хорошо. Но мы выпустили второго нападающего, это помогло нам забить голы.

    Я не думаю, что Босния проиграла сама себе. Наши игроки пытались давить больше, мы немного изменили структуру. Возможно, соперник не был готов к этой структуре. Может быть, в этом проблема. Но я не думаю, что Босния проиграла сама себе. В последние 15 минут мы создавали моменты, а игроки показали свое желание. Мы забили и победили.

    До игры я говорил футболистам, что надеюсь, что они подарят немного счастья людям, которые сейчас в Украине.

    Я думаю, что эта игра показала наш характер, характер наших игроков и нашей нации.

    Дебютанты сборной очень помогли команде. Бражко — молодой игрок, сегодня он сыграл очень мощно. Как и Алексей Гуцуляк. Вся команда заслужила победу. Я никогда никого не выделяю, сегодня у нас действительно была команда

    Мы просматривали игру сборной Исландии, но это будет совсем другая игра. Мы будем играть в Польше, где будет очень много наших болельщиков. Уверен, что будет заполненный стадион. Все будут ждать эту игру. Игроки должны восстановиться. Это будет другая игра и другое настроение у наших игроков», — приводит слова Реброва пресс-служба украинской ассоциации футбола.

    В финале квалификации сборная Украины сыграет с Исландией. Матч состоится 26 марта в польском Вроцлаве, начало — в 21:45 мск.

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