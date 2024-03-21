Зиркзее может сменить «Болонью» на «Баварию»

«Бавария» рассматривает вариант с возвращением форварда «Болоньи». Об этом заявил в соцсетях журналист Kicker Георг Хольцнер.

Сообщается, что мюнхенский клуб обсуждает переход 22-летнего футболиста. У «Баварии» осталось право приоритетного выкупа игрока за 22 млн евро — этот пункт был включён в договор с итальянской командой.

Также Зиркзее интересуются «Ювентус», «Милан» и «Наполи».

Зиркзее перешёл в «Болонью» из «Баварии» в августе 2022 года. Сумма трансфера составила 8,5 млн евро.

Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2026 года.

В сезоне-2023/24 голландец сыграл 30 матчей, забил 11 мячей и отдал 6 голевых передач. Зиркзее является лучшим бомбардиром «Болоньи» в текущем сезоне Серии А (10 голов).