Мхитарян: Венгер никогда не искал виноватых

Экс-футболист лондонского «Арсенала», а ныне игрок «Интера»высказался о бывшем главном тренере «канониров»

«Очень умный человек, когда всё шло не так, он никогда не искал виновных. Всегда был добр к футболистам и сотрудникам клуба. Он всегда искал хороших игроков не только технически, но с точки зрения человеческой составляющей. Для него было важно не портить окружающую среду.

Венгер хотел, чтобы я играл в "Арсенале", и меня обменяли на Санчеса (из "Манчестер Юнайтед"). Но через полгода Арсен ушёл, а пришёл Эмери, который пытался приспособиться к английскому футболу», — приводит слова Мхитаряна сайт «Интера».

Венгер покинул «Арсенал» в 2018 году. Мхитарян выступал за лондонскую команду с 2018 по 2020-й.