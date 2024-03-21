Сегодня в 22:45 по московскому времени сборная Боснии и Герцеговины на своем поле сыграет с Украиной. За ходом стыкового матча к отбору на чемпионат Европы 2024 года приглашаем вас следить вместе с нашим онлайном. Присоединяйтесь!

До матча

Босния и Герцеговина

Сборная Боснии и Герцеговины не смогла напрямую пробиться на Евро-2024, заняв лишь пятое место в своей отборочной группе. Боснийцы набрали 9 очков в 10-ти встречах, одержав 3 победы. Остальные 7 встреч закончились для «желто-синих» поражениями.

Босния и Герцеговина стала одной из сборных, которая получила право сыграть в стыковых матчах за счет высокого рейтинга в Лиге Наций. Таким образом, чтобы выйти на Евро-2024 боснийцам необходимо обыграть Украину, а затем победить в финале лучшего из пары Израиль-Исландия.

«Желто-синие» потерпели поражения в трех своих последних матчах. На финальном отрезке отбора к Евро-2024 сборная Боснии и Герцеговины проиграла Португалии (0:5), Люксембургу (1:4) и Словакии (1:2).

Украина

Сборная Украины сохраняла шансы на прямой выход на Евро-2024 вплоть до последнего тура. В решающем матче подопечные Сергея Реброва схлестнулись с итальянцами. Украинцам нужно было обязательно побеждать, но итоговые нули на табло позволили сборной Италии забронировать себе прямую путевку на чемпионат Европы.

Украина принимала участие в трех последних чемпионатах Европы. На совместном с Польшей домашнем турнире 2012 года «желто-синие» не смогли выйти из группы, спустя 4 года на Евро во Франции украинцы вновь остались за бортом плей-офф. Три года назад чемпионате Европы-2020 подопечные тогда еще Андрея Шевченко впервые преодолели групповой этап и добрались до четвертьфинала, уступив там англичанам.

У сборной Украины три победы и ничья в четырех последних матчах. Подопечные Сергея Реброва одолели Северную Македонию (2:0) и Мальту (3:1) в отборе на Евро, затем обыграли «Лехию» Гданьск (2:0) в товарищеской встрече и разошлись миром с Италией (0:0) в заключительном туре квалификации к чемпионату Европы.

Личные встречи

Сборные Боснии и Герцеговины и Украины дважды встречались между собой в отборе к чемпионату мира 2022 года. Матч во Львове завершился вничью 1:1, а в Зенице сильнее оказались украинцы (2:0).

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