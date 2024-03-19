Тотти: Необходимо понять, какие цели ставит Дибала

Экс-форвард «Ромы»высказался об игре аргентинского нападающего клуба

«Мы говорим о топ-игроке, но что касается будущего, необходимо понять, чего хочет клуб и какие цели он ставит перед следующим сезоном. Если бы я был тренером, я бы хорошенько подумал, что делать с игроком, который проводит 15 матчей в год.

Если у меня есть важная цель, и у меня есть один из самых важных игроков, который появляется на поле в трети матчей, я должен хорошенько подумать о том, что с ним делать», — цитирует Тотти Corriere dello Sport.

В нынешнем сезоне Дибала провел 28 матчей за «Рому» во всех турнирах, забил 14 мячей и записал на свой счет семь голевых передач.