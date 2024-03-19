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    Тотти: Необходимо понять, какие цели ставит Дибала

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    Экс-форвард «Ромы» Франческо Тотти высказался об игре аргентинского нападающего клуба Пауло Дибалы.

    Пауло Дибала
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    Пауло Дибала

    «Мы говорим о топ-игроке, но что касается будущего, необходимо понять, чего хочет клуб и какие цели он ставит перед следующим сезоном. Если бы я был тренером, я бы хорошенько подумал, что делать с игроком, который проводит 15 матчей в год.

    Если у меня есть важная цель, и у меня есть один из самых важных игроков, который появляется на поле в трети матчей, я должен хорошенько подумать о том, что с ним делать», — цитирует Тотти Corriere dello Sport.

    В нынешнем сезоне Дибала провел 28 матчей за «Рому» во всех турнирах, забил 14 мячей и записал на свой счет семь голевых передач.

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