«Родина» — «Кубань»: счет матча 1:0 (0:0), обзор гола

В игре 23-го тура Первой лиги московскаяв напряженной борьбе одолела краснодарскуюсо счетом 1:0.

Топ Бонус Получить Новым игрокамТрансляции матчей Иван Тимошенко Фото: fcrodina.com

Единственный мяч на 51-й минуте забил лучший бомбардир клуба Иван Тимошенко.

Для «Родины» это уже третья победа кряду после возобновления чемпионата.

Футбол. Россия. ФНЛ Родина — Кубань 1:0 Гол: 1:0 Иван Тимошенко (51') Родина: Александр Корякин, Александр Клещенко, Митя Крижан, Артём Сокол, Руслан Фищенко, Даниил Куликов, Мухаммад Султонов, Даниил Кузнецов, Иван Тимошенко, Александр Юшин, Orinho Кубань: Юрий Нестеренко, Алексей Смирнов, Игорь Леонтьев, Иван Темников, Максим Веденеев, Игорь Безденежных, Ленар Фаттахов, Георгий Махатадзе, Илья Грузнов, Kenfack O., Musaev L. Предупреждения: Даниил Куликов (53'), Олег Дмитриев (82'), Солтмурад Бакаев (90')

Команда Франки Артига уже на пятом месте с 37 очками.

Календарь и таблица ФНЛ

«Кубань» продолжает идти в зоне вылета с 21 очком.