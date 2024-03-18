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    «Родина» с минимальным счетом обыграла «Кубань»

    «Родина» — «Кубань»: счет матча 1:0 (0:0), обзор гола

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    В игре 23-го тура Первой лиги московская «Родина» в напряженной борьбе одолела краснодарскую «Кубань» со счетом 1:0.

    Иван Тимошенко
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    Иван Тимошенко

    Единственный мяч на 51-й минуте забил лучший бомбардир клуба Иван Тимошенко.

    Для «Родины» это уже третья победа кряду после возобновления чемпионата.

    Футбол. Россия. ФНЛ
    Родина — Кубань 1:0
    Гол: 1:0 Иван Тимошенко (51') Родина: Александр Корякин, Александр Клещенко, Митя Крижан, Артём Сокол, Руслан Фищенко, Даниил Куликов, Мухаммад Султонов, Даниил Кузнецов, Иван Тимошенко, Александр Юшин, Orinho Кубань: Юрий Нестеренко, Алексей Смирнов, Игорь Леонтьев, Иван Темников, Максим Веденеев, Игорь Безденежных, Ленар Фаттахов, Георгий Махатадзе, Илья Грузнов, Kenfack O., Musaev L. Предупреждения: Даниил Куликов (53'), Олег Дмитриев (82'), Солтмурад Бакаев (90')

    Команда Франки Артига уже на пятом месте с 37 очками.

    Календарь и таблица ФНЛ

    «Кубань» продолжает идти в зоне вылета с 21 очком.

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