«Родина» — «Кубань»: счет матча 1:0 (0:0), обзор гола

Иван Тимошенко Фото: fcrodina.com
Единственный мяч на 51-й минуте забил лучший бомбардир клуба Иван Тимошенко.
Для «Родины» это уже третья победа кряду после возобновления чемпионата.
Футбол. Россия. ФНЛ
Родина — Кубань 1:0
Гол: 1:0 Иван Тимошенко (51') Родина: Александр Корякин, Александр Клещенко, Митя Крижан, Артём Сокол, Руслан Фищенко, Даниил Куликов, Мухаммад Султонов, Даниил Кузнецов, Иван Тимошенко, Александр Юшин, Orinho Кубань: Юрий Нестеренко, Алексей Смирнов, Игорь Леонтьев, Иван Темников, Максим Веденеев, Игорь Безденежных, Ленар Фаттахов, Георгий Махатадзе, Илья Грузнов, Kenfack O., Musaev L. Предупреждения: Даниил Куликов (53'), Олег Дмитриев (82'), Солтмурад Бакаев (90')
Команда Франки Артига уже на пятом месте с 37 очками.
«Кубань» продолжает идти в зоне вылета с 21 очком.