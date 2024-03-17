Сон: Это два шага назад, болельщики не заслуживают таких результатов

Полузащитникподвел итог матча против(0:3).

«Мы очень разочарованы этим поражением. Каждый должен встать перед зеркалом и сказать: "Это моя вина".

Мы играли недостаточно хорошо, не приложили достаточно усилий. Настрой на этот матч был недостаточно хорошим. Это два шага назад. Теперь нам нужно сделать шаг вперёд. Болельщики не заслуживают таких результатов, очень грустно наблюдать за этим», — приводит слова Сона ВВС.

Победа позволила «Фулхэму» набрать 38 очков и подняться на 12-е место в турнирной таблице. У «Тоттенхэма» осталось 53 пункта и пятая строчка.